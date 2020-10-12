Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 октября: прирост больных за сутки составил 63 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 12 октября, достигло 8368 человек. Из них выздоровели 7352 человека, 55 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 63 жителей региона. Среди них 24 мужчины и 35 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также четыре ребенка: мальчики от 1 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 617 человек, из них диагноз «пневмония» у 550 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.