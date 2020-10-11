В Тамбовской области при разборке пожара нашли тела двух мужчин

В Знаменском районе пожар унес жизни двух человек. Как сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области, 10 октября в 14.39 поступило сообщение о возгорании в деревне Измайловка в частном доме на улице Набережной. В 20:00 огонь ликвидировали, жилое помещение сгорело полностью. Утром следующего дня, в 10:10, при проливке и разборке пожара специалисты обнаружили тела двух погибших мужчин 58 и 60 лет.

Региональное ГУ МЧС напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Также работает единый телефон доверия 8(4752)72-99-50.