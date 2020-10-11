Коронавирус в Тамбовской области на 11 октября: заразились еще 62 человека

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 62 человек. Как сообщил региональный оперштаб 11 октября, среди них 22 мужчины, 38 женщин, два ребенка (мальчики года и пять лет). Возраст взрослых от 26 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с заболевшими. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 8305 (2516 без клинических проявлений).

7347 пациентов выздоровели: 3380 выписали из стационара, 3967 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализирован 581 человек, из них диагноз «пневмония» у 516. На домашнем карантине 2339 (из них подтвержденных случаев - 322). Сняты с наблюдения на дому - 22348. Всего обследованных - 30384.