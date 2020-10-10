Тамбовчанин получил 4 года колонии за взятку полицейскому

В Тамбове вынесли приговор учредителю коммерческой организации. 37-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года мужчина передал сотруднику регионального УМВД России 40 тысяч рублей. Это было частью от ранее оговоренной суммы взятки в размере 540 тысяч рублей. Деньги полагались за оказание содействия в оформлении разрешений на временное проживание на территории Российской Федерации иностранных граждан - работников фирмы. После передачи денег учредителя фирмы задержали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере, превышающем 1 миллион рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.