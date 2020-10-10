Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 октября: число заболевших за сутки составило 61 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 октября, 8243 человека. 7331 заболевший выздоровел, 53 человека умерли. За последние сутки, 10 октября, зафиксировали 61 новый случай. Среди заразившихся 16 мужчин и 42 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, а также три ребенка: годовалые мальчик и девочка, а также 14-летняя подросток.

- На госпитализации находятся 547 человек, из них диагноз «пневмония» у 488 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.