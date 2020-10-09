Тамбовчане за полгода заняли в ломбардах больше 100 миллионов рублей

По данным, представленным Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО, в Тамбовской области на 1 июля этого года зарегистрировано 24 региональных ломбарда. Их численность за год не изменилась. Всего на территории области числится 53 пункта обслуживания, в том числе 35 обособленных подразделений региональных ломбардов и 18 – обособленных подразделений ломбардов других регионов.

В первом полугодии 2020-го ломбарды предоставили жителям области свыше 15 тысяч займов на сумму 111,4 млн рублей, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 1 июля задолженность по основному долгу по выданным займам составила 36,6 млн рублей, что на 16,5% меньше прошлогодних показателей.

- Обращаясь в ломбард, в первую очередь, необходимо убедиться, что это добросовестный участник финансового рынка. Следует помнить, что ломбарды предоставляют займы только под залог движимого имущества и ценных вещей. Заложить квартиру или дачу в ломбард нельзя, - говорит управляющий Отделением Тамбов Михаил Носенков.

Следует проверить учредительные документы и свидетельства о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». При выборе ломбарда нужно проявлять осторожность, поскольку некоторые недобросовестные комиссионные магазины маскируются под ломбарды и приобретают имущество с «правом обратного выкупа», что позволяет им продать имущество в любое время, т.к. юридически оно не является залогом.