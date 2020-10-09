В Тамбове три светофора перевели в полноценный рабочий режим

Три светофора в Тамбове, расположенных по адресам ул. Бастионная, 8ж, пересечение улиц Комиссара Московского и Эскадронная, а также Кавалерийская и Фабричная, переведены в рабочий режим с 8 октября.

Средства регулирования установили с учетом складывающейся дорожной обстановки и пожеланий тамбовчан. Ожидается, что аварий на указанных участках станет меньше.

- Перекресток улиц Кавалерийская и Фабричная был внесен в перечень очагов аварийности на карте Тамбова. ДТП с пострадавшими здесь регистрировались постоянно. Перекресток улиц Комиссара Московского и Эскадронной в подобный список не был включен, но аварии на этом участке также происходили постоянно, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова. - Что касается адреса ул. Бастионная, 8ж, то стоит отметить, что на большом промежутке улицы Бастионная, от ул. Авиационная до корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, до сегодняшнего дня не было ни одного пешеходного перехода и это также создавало трудности как для пешеходов, так и для автомобилистов.