Тамбовчанин, укусивший полицейского за палец и ударивший женщину-инспектора, пойдет под суд

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Бондарского района. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 24 августа этого года, сотрудники полиции и инспектор по делам несовершеннолетних прибыли по вызову местной жительницы. Как объяснила женщина, ее сожитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, закрылся в доме с их маленьким сыном и не пускает ее домой.

Полицейские потребовали от мужчины немедленно открыть дверь и пустить женщину к ребенку. Выйдя на улицу, молодой человек попытался скрыться, но был задержан. По пути следования к служебному автомобилю он укусил одного из стражей порядка за палец руки, после чего ударил его ногой.

На этом буйный мужчина не остановился. Во время следования в отдел полиции он вел себя агрессивно, из-за чего инспектор по делам несовершеннолетних сделала ему замечание. В ответ на это он ударил женщину ногой, причинив ей травму в виде перелома основания ногтевой фаланги пальца правой кисти.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.