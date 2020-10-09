Юная тамбовчанка впервые в истории региона стала обладательницей звания мастера спорта России по плаванию

Спортсменка Дарья Власова Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, впервые в истории региона юная тамбовчанка выполнила норматив мастера спорта России по плаванию. Речь идет о воспитаннице детско-юношеской спортивной школы №6 Дарье Власовой.

Спортсменка стала победительницей чемпионата и первенства Центрального федерального округа по плаванию, где она выполнила мастерский разряд с результатом 32.37 сек. на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходили в городе Руза Московской области.

- В заплыве среди девочек Дарья завоевала золотую медаль, а среди женщин она стала второй из 48 участниц, - пояснили в городской администрации.