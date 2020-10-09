В Тамбовской области увеличивают мощности для лечения больных COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тамбовской области возобновляет работу пятый специализированный Центр для лечения пневмоний, вызванных covid-19, на базе Уваровской ЦРБ. Об этом сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольга Виницкая. Его работу приостанавливали в августе.

Сейчас общий фонд для лечения больных новой коронавирусной инфекцией составляет 1007 коек, что соответствует расчётной потребности Минздрава России для Тамбовской области. На госпитализации по состоянию на 9 октября находятся 514 человек.

- Все, кому требуется медицинская помощь в стационаре, будут госпитализированы, - уверяет Ольга Виницкая.

Кроме того, в регионе разворачивают два специализированных отделения для лечения внебольничной пневмонией на базе терапевтических отделений Рассказовской ЦРБ и четвертой городской клинической больницы Тамбова. Также решен вопрос с организацией работы специализированных бригад неотложной помощи на базе всех поликлинических подразделений для транспортировки больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию на диагностические исследования и на госпитализацию. Это поможет снять нагрузку на скорую помощь.