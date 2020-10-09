В Тамбовской области пенсионер грозился зарубить топором своего гостя

В Рассказово полицейские задержали 62-летнего пенсионера за угрозу убийством. Было установлено, что на улице Морозовской между ним и его 35-летним гостем произошла ссора, которая в дальнейшем переросла в драку. Затем хозяин дома взял в руки топор и накинулся на своего приятеля, высказывая угрозы.

После того, как пенсионер успокоился, рассказовец обратился в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Как оказалось, ранее он уже имел проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбвоской области.