Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 октября: прирост больных за сутки составил 58 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 9 октября, достигло 8182 человек. Из них выздоровели 7280 человека, 53 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 58 жителей региона. Среди них 24 мужчины и 32 женщины в возрасте от 18 до 81 года, а также 3-летняя девочка и 13-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 514 человек, из них диагноз «пневмония» у 457 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.