Тамбовчане остались без местных программ ТВ и радио. Как рассказали в администрации города Тамбова, из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи, соединяющей ГТРК «Тамбов» и ЦФМ ОРТПЦ (новый Телецентр), на данный момент жители области не имеют возможности смотреть местные врезки на телевидении ("Россия-1" и "Россия-24"), а также получать новости местного эфирного радио (радио "Россия" и "Маяк").

- На данный момент место порыва кабеля не обнаружено, - сообщает пресс-служба мэрии. – Специалисты продолжают работать над устранением неполадок.