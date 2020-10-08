Тамбовский избирком одобрил передачу освободившегося в облдуме мандата Ларисе Булгаковой

8 октября состоялось 180-е заседание избирательной комиссии Тамбовской области, на котором рассматривалось предложение Президиума Регионального политсовета «Единой России» о передаче мандата депутата облдумы Ларисе Булгаковой. Напомним, место в региональном парламенте освободилось после ухода в гордуму депутата Александра Орионова. В избиркоме это решение одобрили.

- На заседании члены регионального избиркома приняли постановление о передаче вакантного мандата депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Тамбовской областной Думы шестого созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого Тамбовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ларисе Булгаковой, - сообщает избирком Тамбовской области.