Главные архитекторы страны разработают проекты благоустройства заречной территории в Тамбове

В Тамбове 8 октября состоялось открытие 46 заседания Совета главных архитекторов субъектов и муниципальных образований РФ. Оно будет проходить в областном центре до 10 октября.

Известно, что во второй день день заседания состоится интеллектуальный конкурс. Участие в нем примут несколько команд архитекторов. Им предстоит разработать проекты благоустройства территории «Заречье». Лучшие работы определит жюри, в состав которого войдет глава города Тамбова Наталия Макаревич.

- Мы хотим вдохнуть жизнь в эту территорию, чтобы она не превратилась в очередной парк, пусть и хорошо обустроенный. Мы хотим использовать уникальную возможность присутствия в регионе главных архитекторов из разных уголков России, чтобы получить различные идеи по использованию данной территории. На их основе будет сделан проект благоустройства «Заречья», - сказал первый заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области, главный архитектор Тамбовской области Александр Филатов.

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