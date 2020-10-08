Тамбовчане опасаются перевода школ на дистанционку

Родители тамбовских школьников забили тревогу в соцсетях. Они отмечают, что образовательные учреждения просят их подписать заявления, дающее согласие на «осуществление обучения ребенка с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Так выглядит заявление о согласии перевода ребенка на дистанционное обучение

При этом в региональном управлении образования и науки заверили, что на данный момент нет никаких оснований для полного перевода школ на дистанционное обучение. В настоящее время на дистационку частично переведены 17 образовательных учреждений региона: один ВУЗ, один ССУЗ, два детских сада и 13 школ.

- В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и распространяемая в СМИ информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности. Сейчас занятия приостановлены лишь в около 0,3 процента школ. Это точечные меры, применяемые регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, - сообщили в управлении образования.