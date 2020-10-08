На выплаты тамбовским медикам правительство РФ выделило еще 86 млн рублей

Тамбовщина получила более 86 млн рублей из резервного фонда Правительства России. Средства пойдут на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По информации регионального управления здравоохранения, выплаты за сентябрь получат 3199 тамбовских медиков. На эти цели направлено 50,6 миллиона рублей. Еще полторы тысячи медиков получат выплаты в соответствии с Постановлением Правительства №415, на что выделено 36 миллионов рублей.

- Работникам медицинских организаций, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (уборщики, дезинфекторы, буфетчицы, кастелянши, работники диагностических служб), но на которых не распространяются указанные выше нормативные акты, также предусмотрены стимулирующие выплаты за счет средств бюджета области в соответствии с постановлением администрации области от 4 мая 2020 года № 379. За сентябрь, таким образом, получат выплаты 880 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.