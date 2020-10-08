Лариса Булгакова станет депутатом Тамбовской областной Думы

Лариса Булгакова

8 октября стало известно, что единороссы определил кандидата для замещения вакантного мандата в Тамбовской областной Думе. Речь идет о месте Александра Орионова, досрочно сложившего депутатские полномочия в связи с избранием в Тамбовскую городскую Думу седьмого созыва. Новым депутатом регионального парламента станет Лариса Булгакова. В городской парламент она не прошла, уступив в своем округе кандидату от «Родины».

Передача мандата Ларисе Булгаковой связана с отказами зарегистрированных кандидатов на выборах Тамбовской областной Думы в 2016 году: Дмитрия Гришина (№2 в списке тер. группы) и Ирины Лаврушкиной (№3 в списке тер. группы), которые шли в территориальной группе №22, как и Александр Орионов (возглавлял группу). Напомним, что на выборах в областную Думу Лариса Булгакова шла под номером один в территориальной группе №20.

Решение Президиума Регионального политсовета направлено в избирательную комиссию Тамбовской области.

- Лариса Булгакова является директором Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых», общественным префектом Лётного городка. В 2017 году была избрана в Тамбовскую городскую Думу от «Единой России», - напоминает сайт регионального отделения «ЕР».