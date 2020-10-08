Трое нижегородцев обокрали в Тамбове офисные помещения более чем на один миллион рублей

В Тамбове полицейские задержали преступную группу из Нижнего Новгорода, совершившую хищения из офисов областного центра на сумму более одного миллиона рублей.

1 октября в полицию обратились представители ряда компаний, расположенных в трехэтажном здании на Моршанском шоссе с заявлениями о совершенных кражах. Выяснилось, что несколько офисов оказались взломанными, а из кабинетов пропали банковские карты с внушительной суммой денег.

Полицейские установили, что преступники проникли в здание через окно первого этажа в ночное время. Предположительно, они пользовались отмычками для дверных замков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка выяснили, что на следующий день преступники сняли деньги с украденных банковских карт. Под подозрение тамбовских полицейских попали трое жителей Нижнего Новгорода.

- В ходе выезда в служебную командировку и взаимодействия с местными оперативниками подозреваемые были задержаны и доставлены в Тамбов для проведения следственных мероприятий. У них были изъяты десятки отмычек, часть похищенных денежных средств, банковские карты. По решению суда жители Нижнего Новгорода арестованы и помещены в следственный изолятор. Отрабатывается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других населенных пунктов Тамбовской области, а также других российских регионов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.