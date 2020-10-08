Недалеко от нового автовокзала в Тамбове сбили двух пешеходов

Рядом находился надземный переход и перекресток со светофором Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 7 октября в 18 часов 20 минут на улице Киквидзе около дома 98/2 города Тамбова, в районе нового автовокзала. 30-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Kia Spectra» наехала на пешеходов, 36-летнюю женщину и ее 42-летнего спутника. Они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте слева на право относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии пешеходы получили тяжелые травмы, их доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пешеходы вышли на дорогу, пренебрегая мерами личной безопасности, при этом, в непосредственной близости от места происшествия расположен надземный пешеходный переход и регулируемый перекрёсток