Полицейские задержали тамбовчанина, пытавшегося вывезти на своем автомобиле 105 кг украденных яблок

В дежурную часть МОМВД «Первомайский» поступило сообщение о краже яблок с территории неохраняемого сада одного из хозяйств в селе Малый Снежеток. Выехавшие на место происшествия полицейские задержали автомобиль подозреваемого в хищении урожая. Им оказался 40-летний местный житель.

Установлено, что мужчина похитил 105 кг яблок и пытался вывезти добычу на своем автомобиле. Во время опроса злоумышленник признал свою вину и признался, что фрукты рассчитывал реализовать оптом.

- Похищенный урожай возвращен сельхозорганизации. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.