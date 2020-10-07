Трое тамбовчан осуждены за организацию подпольных казино

В Тамбовской области суд назначил меру уголовно-правового характера трем мужчинам в возрасте от 30 до 32 лет. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Как установило следствие, один из участников преступной группы, зная, что территория Тамбовской области не входит ни в одну игорную зону, обустроил в Котовске подпольное казино и установил там игровое оборудование. В этом помещении с декабря 2016 года на протяжении двух лет мужчина вместе со своим братом и приятелем незаконно организовывали проведение азартных игр.

Кроме этого, с июля 2017 года по декабрь 2018 года фигуранты дела организовали и проводили незаконные азартные игры в помещении, расположенном на улице Носовской в Тамбове.

- Судом «организатору» незаконной игорной деятельности назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, а его подельникам – 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.