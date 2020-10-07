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В 35 тамбовских дворах появится свет

На придомовых территориях установят 281 светильник
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В этом году в рамках проекта «Народная инициатива» в Тамбове запланирована установка опор освещения на 35 придомовых территориях. В настоящее время муниципальным предприятием «Долговои центр» заключены контракты на устрои ство новых линии освещения на всех запланированных объектах. Сейчас работы ведутся на 7 дворовых территориях.

- Всего в рамках заключенных контрактов планируется установить 130 опор и 281 светильник, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Все работы выполняются под контролем технического надзора МКУ «Долговои центр».