Вандалы разбили плафоны двух фонарей в обновленном сквере Уварово

Стоимость одного плафона - 20 тысяч рублей

В обновленном сквере Согласия и Примирения города Уварово хулиганы повредили несколько фонарей. Разбитыми оказались два плафона, расположенных на фонарях вдоль одной из аллей. Ранее кто-то повредил еще один фонарь у памятника Архангелу Михаилу.

Стоимость одного фонаря порядка 20 тысяч рублей. Сейчас специалисты выясняют, каков размер нанесённого ущерба и расходов на восстановление.

- Много труда, средств вложено в обустройство сквера. И очень возмущает такое поведение граждан, ведь у себя дома никто не будет вредить, но почему к сделанному в городе не относиться по-хозяйски, беречь и не разрушать, - говорит начальник отдела архитектуры и строительства администрации города Ольга Галицына.

В администрации города Уварово уверяют, что хулиганы безнаказанными не останутся. В сквере установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых передаётся на пульт полиции. Правоохранительные органы уже занимаются расследованием.