Волонтеры очистили от мусора более 50 километров речных берегов в Тамбовской области

С мест уборки было вывезено 1700 мешков мусора Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На Тамбовщине продолжается всероссийская акция по уборке берегов водных объектов «Вода России». По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, с июля по сентябрь в области очистили от мусора более 50 километров береговых полос.

За три месяца в городах и районах Тамбовской области прошло 66 субботников, участие в которых приняли почти две тысячи человек. Всего волонтеры вывезли с берегов 1700 мешков мусора.

- Акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Планируется, что она продолжится до конца октября, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.