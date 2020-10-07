Тамбовский автоинспектор попался на взятке в 20 тысяч рублей от пьяного водителя

Прокурором Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении автоинспектора, который подозревался в получении взятки.

Установлено, что 11 декабря 2018 года сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении служебных обязанностей в селе Старосеславино, незаконно получил от водителя взятку в 20 тысяч рублей. В свою очередь он пообещал мужчине не привлекать его к административной ответственности за пьяную езду.

- Инспектору инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.