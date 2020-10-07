На севере Тамбова задержали иностранцев с героином

Мужчинам грозит до 20 лет колонии Фото: УМВД России по Тамбовской области

Днем 6 октября в северной части областного центра сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД области совместно с коллегами из УФСБ задержали двоих мужчин – жителей ближнего зарубежья, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра в их одежде полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 395 граммов.

Доставленные в полицию иностранцы признались, что в столице через сеть Интернет закупили партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Следственным Управлением УМВД области в отношении жителей ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- Наказание за совершение такого преступления составляет до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По решению суда на период расследования уголовного дела мужчины арестованы и помещены в следственный изолятор.