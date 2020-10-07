Тамбовчанка, которая зарезала сожителя из-за обвинения в неверности, пойдет под суд

В Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Токаревского района, обвиняемой в преступлениях по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, рано утром 16 июля этого года между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина стал высказывать подозрения в неверности гражданской супруги. Возмущенная словами гражданского супруга женщина схватила нож и нанесла ему несколько ударов в живот. От полученных ранений мужчина сразу скончался.

Кроме этого, женщина обвиняется в хищении у родственника мотоцикла, который она, испытывая материальные сложности, продала.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.