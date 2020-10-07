Тамбовчанин отправил аферисту 15 тысяч рублей за несуществующий компрессор

В октябре 2018 года в отдел МВД России по Жердевскому району обратился 56-летний житель Жердевки с заявлением о мошенничестве. Сотрудникам полиции он пояснил, что недавно нашел объявление в сети Интернет о продаже воздушного компрессора по выгодной цене. Он связался с продавцом, который попросил перевести 15 тысяч рублей на его карту для отправки транспортной компанией. Мужчина поверил продавцу и перечислил деньги, после чего его телефон оказался недоступен.

В подразделении дознания ОМВД России по Жердевскому району возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские опросили жертву афериста и установили Интернет-сайт с объявлением. Выяснилось, что мошенник представился совершенно другим человеком, который проживал в другом российском регионе и не имел никакого отношения к продаже воздушных компрессоров. Удалось также вычислить ряд банковских карт, которые преступник использовал для перечисления средств. Под подозрение полицейских попал 28-летний житель Калужской области. В сотрудничестве с оперативниками этого региона его задержали. В ходе служебной командировки подозреваемого опросили сотрудники жердевской полиции, в совершении преступления он признался, а также пообещал полностью компенсировать причиненный ущерб, но пока этого так и не сделал.

- Расследование данного уголовного дела завершается, в самое ближайшее время оно поступит в суд Жердевского района для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Как выяснили калужские оперативники, 28-летний подозреваемый оказался причастным к серии аналогичных преступлений.