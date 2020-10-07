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В ФК «Тамбов» появился новый игрок

Состав клуба пополнил армянский защитник Вараздат Ароян
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вараздат Ароян

Вараздат Ароян

Состав футбольного клуба «Тамбов» пополнил армянский защитник Вараздат Ароян. Последним клубом игрока был «Урал».

- Выступать за «Тамбов» Ароян будет под 18-м номером (#18), - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Вараздат Ароян родился 24 августа 1992 года в Ереване. Первые шаги в футболе делал в школе местного «Пюника». За основную команду клуба дебютировал в 2009-м году. В течение семи последующих лет был твердым игроком основного состава, трижды становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок и трижды Суперкубок.

Еще в 2010-м году дебютировал за «Пюник» в еврокубках. Всего же на его счету 5 матчей в квалификации Лиги Чемпионов против «Партизана», «Виктории Плезень» и «Мельде».

Сезон 2016/17 гг. Ароян провел в иранском клубе «Падиде» (25 матчей). В 2017-м году подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Первый матч в Премьер-Лиге провел 23-го июля того же года против московского «Динамо» (0:1). Первый гол забил 6-го августа в ворота «Краснодара» (1:1).

За три с лишним года в составе «Урала» сыграл 62 матча и забил 3 мяча. Один из них – в ворота «Тамбова», осенью прошлого года.

С 2011-го года Вараздат регулярно вызывается в национальную команду Армении. На сегодняшний день на его счету более полусотни матчей за «лернаканнер».

С октября 2020-го года – игрок футбольного клуба «Тамбов».

Фото пресс-службы ФК "Тамбов"