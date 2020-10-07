Тамбовчанин запер приятеля в собственном доме и угнал у него автомобиль

5 октября в 23 часа 40 минут в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в поселке Мучкапский. Владелец «ВАЗ-2115» приехал к односельчанину в гости и оставил свой автомобиль на улице у его дома на улице Строителей с незапертой дверцей. После того, как приятели выпили, у них возник конфликт. 37-летний хозяин дома запер гостя и решил покататься на его машине. Автомобиль нашли ночью без повреждений. Угонщика задержали и опросили. Свою вину он признал.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит до 5 лет лишения свободы.