Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 октября: прирост больных за сутки составил 53 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 7 октября, достигло 8069 человек. Из них выздоровели 7199 человек, 52 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 53 жителей региона. Среди них 15 мужчин и 35 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, а также трое детей: 11-летняя девочка и мальчики 2 и 8 лет.

- На госпитализации находятся 505 человек, из них диагноз «пневмония» у 444 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.