В центре Тамбова велосипедист попал под автобус

15-летний велосипедист неожиданно оказался на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 6 октября в 18 часов 30 минут на улице Советской в районе дома №108, у сквера Зои Космодемьянской в Тамбове. Водитель автобуса «ЛиАЗ-525636» наехал на 15-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал с тротуара на проезжую часть дороги.

- В результате аварии водитель велосипеда получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На месте ДТП его осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи.