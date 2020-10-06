Житель Смоленска вынес из квартиры тамбовчанина два миллиона рублей и золотые украшения

Житель Смоленска подозревается в краже золотых изделий и 2,2 миллионов рублей из квартиры в Тамбове, которая произошла в конце августа этого года. Жертвой вора стал 54-летний местный житель, проживающий на улице Карла Маркса. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый житель Смоленска. Совместно с оперативниками из Москвы и Пензы его местонахождение было установлено. Вора задержали в столичном аэропорту. Для проведения следственных действий мужчину доставили в Тамбов. По решению суда, вора арестовали и поместили в следственный изолятор. В ходе обыска его автомобиля была найдена дорогостоящая авторучка, похищенная из квартиры тамбовчанина. Владелец ее опознал. - В соответствии со статьей 158 УК РФ подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Пензенской области, других российских регионов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.