Тамбовчане поедут на чемпионат России по боксу

Евгений Аверин и Михаил Гиоргадзе

В Тульской области состоялись главные старты центрального региона по боксу среди мужчин. За медали боролись и спортсмены из Тамбовской области.

Мастер спорта России международного класса Евгений Аверин и мастер спорта России Михаил Гиоргадзе завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно. Всего они провели по 3 боя.

- Оба боксера занимаются в городе Моршанске под руководством тренера Дмитрия Сиверского, - сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовкой области. - Теперь им предстоит выступить на чемпионате России.