В Тамбовской области судебного пристава будут судить за получение взятки в 200 тысяч рублей

В Мичуринске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего пристава-исполнителя. Женщина обвиняется в получении взятки за незаконное прекращение исполнительного производства по п. в ч.5 с.290 УК РФ.

Установлено, что в производстве у пристава находились сводные исполнительные производства на общую сумму около 1,5 млн. руб., которые она обещала должнику прекратить за взятку в размере 200 000 рублей.

- Уголовное дело направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.