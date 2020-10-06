«Единую Россию» в новом созыве городумы Тамбова возглавит Александр Орионов

От "Единой России" в гордуму прошли шесть человек

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР», главным от «единороссов» в городской Думе седьмого созыва стал Александр Орионов. Партийцы на тайном голосовании единогласно избрали его руководителем фракции, созданной на их первом собрании.

Во фракцию вошли шесть человек. Это Марина Македонская, избранная в ходе голосования по одномандатному избирательному округу №1, а также Александр Орионов, Константин Черкасов, Михаил Краснянский, Альберт Дорожкин и Ольга Андреева, которые прошли в гордуму по партийным спискам.

Напомним, что на выборах депутатов в гордуму 11-13 сентября большинство мест досталось региональному отделению партии «Родина». Ее представители получили сразу 26 мандатов из 36.

Фото: пресс-служба регионального отделения «ЕР»