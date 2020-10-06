На Тамбовщине планируют создать более 2000 мест в детских садах

662,6 миллиона рублей было выделено региону на строительство новых детских садов в текущем году Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году на Тамбовщине собираются создать 2058 мест в детских садах, в том числе 1598 мест для детей до трех лет. Об этом заявила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

- В частности, в 2020 году планируется построить детские сады общей сложностью на 910 мест. С помощью перепрофилирования групп в действующих детских садах открыть еще 650 мест. За счет развития вариативных форм дошкольного образования создать 482 места. За счет развития негосударственного сектора - 16 мест, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На строительство семи детских садов в регионе в этом году было выделено 662,6 миллиона рублей, из которых 257,7 миллиона рублей - средства федерального бюджета. На сегодняшний день новое дошкольное учреждение на 50 мест открылось в городе Уварово.

Кроме того, в ноябре ожидается открытие еще четырех детских садов - по два в Тамбове и Тамбовской районе. Строительство еще двух завершится в декабре. Также началось строительство двух детских садов общей мощностью 370 мест в Тамбове и Тамбовском районе. Их введут в эксплуатацию до декабря 2021 года.