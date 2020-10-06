В Тамбовской области растет популярность эквайринга от Сбербанка

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Так, прирост активной партнёрской базы в июле-сентябре 2020 года составил 10 процентов, что позволило расширить число точек безналичной оплаты товаров и услуг. А это, как показывает практика, экономит время, как продавца, так и покупателя.

- Сегодня мы ведём речь об успешной реализации новых пилотных проектов, - отмечает заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Елена Ерина, -

Совместно с акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания» нами обеспечено внедрение в третьем квартале личного кабинета по оплате услуг ЖКХ. Это позволяет жителям области оплачивать услуги за потреблённые жилищно-коммунальные услуги дистанционно и без взимания комиссионного сбора. Тот факт, что оборот по личному кабинету ежемесячно растёт, свидетельствует о востребованности этого канала.

Второй новацией стало расширение сотрудничество с вузами. Так, с учётом ограничений, обусловленных мерами по сдерживанию распространения COVID-19, Сбербанком совместно с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина летом 2020 года был разработан и внедрён личный кабинет абитуриента. Внедрение проекта позволило вести дистанционный приём документов от желающих поступить в вуз в офисах Сбербанка без выезда в областной центр, а также провести online-оплату образовательных услуг.

Активно внедряется услуга TapOnPhon и возможность оплаты через QR-код. Это даёт возможность принимать оплату без использования терминала и снижает расходы партнёров на эквайринг. Другой новый сервис бесконтактной оплаты - SberPay - позволяет платить смартфоном безопасно, так как данные карты остаются, скажем так, «внутри Сбербанка». При этом сумма и валюта операции отражаются на экране смартфона перед оплатой. Услуга PosOffline кредитования позволяет держателю карты Сбербанка совершить покупку в рассрочку без предъявления и оформления каких-либо документов.

С учётом потребностей населения в торговых точках Тамбовской области работает 26 торгово-сервисных терминалов, осуществляющих выдачу наличных в удаленных населенных пунктах. Во взаимодействии с предпринимателями недавно создано 17 точек по приему оплаты за услуги ЖКХ на селе. С учётом потребностей муниципалитетов этот проект Сбербанк намерен расширять.

Для пассажиров общественного транспорта привычной стала оплата проезда с использованием бесконтактных банковских карт, а также единых транспортных и социальных транспортных карт. На сегодня в Тамбовской области 1100 автобусов различной вместимости и троллейбусов оснащены валидаторами ПАО Сбербанк.

Расширение услуг эквайринга, уверены в Тамбовском отделении Сбербанка, позволяет превратить известную фразу «время - деньги» в реальный показатель достатка.