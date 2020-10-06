В Тамбове столкнулись эвакуатор и иномарка

Спецавто и иномарка столкнулись на ул. Лысогорской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 28-летняя женщина, произошла 5 октября в 7 часов 50 минут на улице Лысогорской в районе дома №76 города Тамбова. Здесь столкнулись эвакуатор 2824YJ, под правлением 28-летнего мужчины и «Hyundai Solaris», за рулем которого находилась 28-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получила травмы, медики осмотрели ее на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.