Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 октября: число заболевших превысило 8 тысяч человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 превысило 8 тысяч человек и составило, по данным на 6 октября, 8016. 7168 заболевших выздоровели, 52 человека умерли. За последние сутки, 6 октября, зафиксировали 52 новых случая. Среди заразившихся 18 мужчин и 30 женщин в возрасте от 30 до 92 лет, а также четверо мальчиков от 2 до 17 лнт.

- На госпитализации находятся 494 человека, из них диагноз «пневмония» у 427 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.