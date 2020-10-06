Тамбовскому полицейскому пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить пьяного водителя

В городе Рассказово для остановки нетрезвого водителя сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие. Им поступило сообщение о том, что на одной из улиц города движется автомобиль «ВАЗ-21099», которым управляет молодой человек, предположительно,с признаками опьянения.

Автоинспекторы заметили автомобиль в районе улицы Лесной. Они попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требование полицейских, прибавил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД вызвали еще один экипаж. Полицейские неоднократно с помощью громкоговорителя предупреждали водителя о том, что необходимо снизить скорость и остановиться. Правда, молодой человек никак на это не реагировал, превышая допустимую скорость в несколько раз. На одном из перекрестков водитель совершил ДТП со служебным транспортом рассказовской полиции и быстро уехал.

- Пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, водитель вышел на проселочную дорогу, ведущую из Рассказово в село Пичер. Один из полицейские сделал три предупредительных выстрела из табельного оружия, что также было проигнорировано. Автомобиль на огромной скорости пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. После применения табельного оружия было повреждено заднее колесо «Жигулей», после чего машина съехала в кювет и остановилась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Водитель, а также его пассажир были задержаны и опрошены. Медицинское освидетельствование показало, что оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что за рулем авто находился 25-летний уроженец Кирсановского района, проживающий на территории Рассказово. Два года назад он уже был судим за нарушение ПДД, а также лишен водительских прав за пьяную езду. В настоящее время решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.