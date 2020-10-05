В этом году на Тамбовщине появились пять площадок для подготовки к сдаче норм ГТО

Площадки появились в селах Гавриловка, Пичаево, Платоновка Рассказовского района, рабочих поселках Умет и Дмитриевка Никифоровского района Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в этом году на Тамбовщине были построены пять площадок для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Площадки появились в селах Гавриловка, Пичаево, Платоновка Рассказовского района, а также рабочих поселках Умет и Дмитриевка Никифоровского района. Для них были закуплены комплекты спортивного оборудования: тренажеры для кардио- и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса ГТО, турники и т.п.

- На строительство пяти площадок направлено около 19 миллионов рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджета. В 2019 году по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» было построено десять аналогичных спортивных площадок. В 2021-2023 годах будут созданы еще девять, по три – ежегодно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.