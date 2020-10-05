Житель Тамбовщины попался полицейским с наркотиками на перроне железнодорожной станции

В Кирсанове сотрудники линейного отделения полиции задержали на перроне железнодорожной станции 42-летнего местного жителя с наркотиками. При досмотре у мужчины обнаружили и изъяли бумажный пакет с запрещенными веществами.

- Согласно справке об исследовании, содержимое свертка является наркотическими средствами – маковой соломкой, массой свыше 11 граммов в высушенном состоянии, и частями наркосодержащего растения конопли, массой почти 128 граммов, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

В отношении жителя Тамбовщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ « Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере».