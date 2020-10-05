Поджигателя сухой травы задержали в Тамбовской области

В Уваровском лесничестве участковым лесничим был задержан мужчина, который поджег сухую траву сразу в двух местах на прилегающей к лесному фонду территории. Одно возгорание удалось ликвидировать собственными силами, а второй очаг горения распространился на площадь около 0,5 га.

- В результате оперативных действий участкового лесничего Гущина И.В. на место происшествия прибыла бригада МЧС и огонь был остановлен. Нарушитель был привлечен к административной ответственности инспектором пожарного надзора Мучкапского района Тамбовской области, - сообщили в региональном управлении лесами.

Работники лесного хозяйства напоминают тамбовчанам о том, что за нарушение пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории Тамбовского региона предусмотрены повышенные штрафы.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.