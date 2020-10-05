Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 октября: прирост больных за сутки составил 50 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 5 октября, достигло 7964 человек. Из них выздоровели 7108 человек, 52 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 50 жителей региона. Среди новых заболевших 26 мужчин и 23 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, а также 17-летний подросток.

- На госпитализации находятся 507 человек, из них диагноз «пневмония» у 438 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.