В Тамбовской области заразились коронавирусом еще 49 человек

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тамбовской области за минувшие сутки выявили 49 новых случаев коронавируса. Из них: 14 мужчин, 32 женщины, три ребенка (девочки 2, 15 лет, мальчик 13 лет). Возраст взрослых от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с ранее заболевшими.

Всего за время эпидемии заразились коронавирусом 7914 человек, из них 2463 без клинических проявлений. Выздоровели и окончили лечение 7105 пациентов: 3225 выписали из стационара, 3880 сняли с амбулаторного наблюдения.

На госпитализации - 472 человека, из них диагноз «пневмония» у 394. На домашнем карантине - 1721 (из них подтвержденных случаев - 285). Сняты с наблюдения на дому - 21433. Выписаны из больниц - 4871. Всего обследованных - 28497.