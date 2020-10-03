В Тамбовском районе сожгли почти 7 тонн конопли

Растения собрали в стога и подожгли
Фото: УМВД России по Тамбовской области
Сотрудники полиции Тамбовского района выявили очаг дикорастущей марихуаны площадью около 3 гектара на поле одного из местных сельхозпредприятий. Руководитель организации, которой принадлежит поле, получил предписание об уничтожении наркотикосодержащих растений.
2 октября работники сельхозорганизации при помощи трактора собрали 6,7 тонн конопли и подожгли ее.
- За процессом уничтожения наблюдали сотрудники полиции, члены районной антинаркотической комиссии и члены Общественного совета при УМВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.