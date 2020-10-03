Тамбовчанам грозят 50-тысячные штрафы за нарушение «масочного» режима

В администрации области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции. На нем обсуждались планируемые меры, направленные на предотвращение распространения болезни.

В качестве одной из мер со следующей недели планируется ужесточить контроль за соблюдением действующих ограничений гражданами и организациями. Особенно это коснется организаций, которые массово посещают граждане — организации торговли и сферы услуг, общественный транспорт.

Прежде всего будет проверяться соблюдение «масочного режима», социального дистанцирования и требований о дезинфекции поверхностей с максимальным контакта рук посетителей.

Общеобязательные требования установлены постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков (2019-nCoV) на территории Тамбовской области». При этом для организаций торговли, транспорта и иных сфер услуг дополнительные требования установлены в предписаниях, постановлениях и рекомендациях федерального и регионального Роспотребнадзора, а также в письмах Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15, Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32, Методических рекомендациях 3.1/2.3.5.0191-20.3.1, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 01.06.2020, других актах.

При выявлении нарушений будут приниматься предусмотренные законом меры ответственности, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 20.6.1, 6.3) с назначением наказаний в виде предупреждений и штрафов, они могут достигать 50 тысяч рублей.

- Нарушение установленных ограничений и несоблюдение обязательных требований может повлечь не только привлечение к ответственности, но и отказ в предоставлении услуг: продажа товара, отказ в перевозке общественным транспортом и иные, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.