Тамбовчанина попал под следствие за половую связь с 15-летней девушкой

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, зимой этого года молодой человек познакомился с 15-летней девушкой. Сначала молодые люди вели переписку в социальных сетях, а позже стали встречаться. В июне парень пригласил подругу к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. Преступление выявили после того, как следователям поступило сообщение из медицинского учреждения о беременности девушки. К настоящему времени обвиняемый уже зарегистрировал с ней брак.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Согласно примечанию к статье 134 УК РФ, лицо, впервые совершившее подобное преступление, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что оно и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей.